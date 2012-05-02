ЗМІ: Міністр оборони Австрії бойкотуватиме матч Австрія-Україна

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт австрійської газети Niederosterreichischen Nachrichten.

Спочатку планувалося, що Н.Дарабос прийде на гру, але він скасував візит, щоб "подати сигнал" владі України у зв'язку із ситуацією навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, зазначає агентство Франс Прес.

Матч має відбутися напередодні чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Україні та Польщі з 7 червня по 1 липня.