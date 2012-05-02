ЗМІ: Міністр оборони Австрії бойкотуватиме матч Австрія-Україна
13:59, 02 травня 2012Політика
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Міністр оборони Австрії Норберт Дарабос, який також відповідає за спорт, не приїде на товариський матч Австрія-Україна, який відбудеться 1 червня в місті Інсбрук.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт австрійської газети Niederosterreichischen Nachrichten.
Спочатку планувалося, що Н.Дарабос прийде на гру, але він скасував візит, щоб "подати сигнал" владі України у зв'язку із ситуацією навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, зазначає агентство Франс Прес.
Матч має відбутися напередодні чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Україні та Польщі з 7 червня по 1 липня.
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