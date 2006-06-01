Чи ”здає” Москві Службу безпеки її керівник

СБУ називає неправдивою публікацію газети «Україна молода», під заголовком: «На службу кланам i Москвi здає Службу безпеки України її керiвник Iгор ДРIЖЧАНИЙ».

Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, «публікація в газеті «Україна молода» сприйнята співробітниками Служби безпеки як реакція невдоволених принциповою позицією керівництва держави і позбавлених керівних крісел колишніх посадовців спецслужби». «З огляду на відверто наклепницький характер статті, будь-які коментарі щодо її змісту з боку офіційних представників Служби є недоречними», - йдеться у повідомлення прес-центру.

Разом з тим, слід зазначити, що протягом останніх 8-ми місяців у Службі безпеки проведено низку розслідувань щодо зловживання службовим становищем деякими високопосадовими співробітниками СБУ, за матеріалами яких Генпрокуратура порушила кримінальні справи, зазначає прес-центр СБУ.

«Тих, хто стоїть за публікацією в «Україні молодій» та цілі, які вони переслідують, видно неозброєним оком. Стаття ще раз підтверджує, що їхнє усунення з посад – це звільнення спецслужби від осіб, позбавлених честі і моралі. В той же час, цей матеріал є яскравим підтвердженням того, що Служба безпеки в своїй важкій повсякденній праці рухається правильним напрямком у справі захисту життєво важливих інтересів держави», - наголошується у повідомленні прес-центру СБУ.

«Складається враження, що редакція газети, схваливши до друку нічим не підтверджені наклепницькі чутки і припущення, не усвідомлює міру своєї відповідальності за оприлюднення завідомо неправдивих відомостей в ЗМІ, яка чітко визначена чинним законодавством України», - йдеться у повідомлення.

Його автори уточнюють, що Голова СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ зараз перебуває у відрядженні. «Після повернення він особисто звернеться до головного редактора «України молодої» з вимогою спростування і вибачення від газети. Подальші кроки будуть здійснюватися у відповідності до українського законодавства. Керівництво СБУ зацікавлене в тому, щоб розставити всі крапки над «і» в питаннях, пов’язаних як зі змістом, так і з цілями публікації, зазначають у СБУ.

Довідка УНІАН. У публікації в газеті стверджується, що ніби-то І.ДРІЖЧАНИЙ намагається налагодити про всяк випадок контакти з представниками біло-синіх політичних сил і також представниками колишнього режиму. А саме, нібито мали місце таємні зустрічі І.ДРІЖЧАНОГО з Віктором ПШОНКОЮ, який був заступником Генерального прокурора України «у часи Помаранчевої революції (кажуть, саме він був одним з ініціаторів «силового» варіанта придушення Майдану), з екс-прокурором Донецької області, а тепер — один із помітних «регіоналів», зв`язковий Ріната АХМЕТОВА і Ко». «Описане вище рандеву голови СБУ та довіреної особи ЯНУКОВИЧА, проведене в конфіденційному режимі, не було одноразовим. До того ж до ПШОНКИ пан ДРІЖЧАНИЙ зустрічався з іншим зв`язковим «донецьких» — Миколою ОБІХОДОМ (у часи КУЧМИ — одіозним заступником Генпрокурора та голови СБУ). Мали місце також таємні побачення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з керівниками СДПУ(о) та Блоку Литвина на «спецоб`єкті №1» Служби безпеки в Чапаєвці під Києвом. Це ланки одного великого ланцюга, яким нинішній керівник СБУ від певного часу вирішив прив`язатися, про всяк випадок, до «бiло-синiх» сил. Усі ці контакти — елементи невтішної картини під назвою «деградація СБУ», йдеться у публікації.

«Про деградацію як чергове «де-» в розвитку головної спецслужби країни — після декомунізації, деКДБізації, девоєнізації — говорять самі працівники СБУ. І не лише говорять — намагаються бити у дзвони, пишуть доповідні керівництву відомства, уряду та держави. Інша річ, що, скажімо, голова секретаріату Президента Олег РИБАЧУК перебуває з Ігорем ДРІЖЧАНИМ у вельми приязних стосунках, і тому листи від свідомих і чесних офіцерів на Банковій здебільшого ігноруються, або ж до Президента, якому вони адресовані, не доходять», - зазначається також у публікації.