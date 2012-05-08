15 активістів «Батьківщини» тримають голодування на Київщині

Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини» з посиланням народного депутата, голову Київської обласної організації партії Костянтина Бондарєва.

За словами народного депутата, майже щодня до нього звертаються люди, котрі хочуть долучитися до акції протесту проти свавілля і безчинства режиму В.Януковича.

«Якщо сита і вгодована влада думає, що люди поголодують і розійдуться, то вона помиляється. Це початок всеукраїнського протесту проти насильства, знахабнілості та вседозволеності окупаційного режиму Януковича», - заявив К.Бондарєв.

Раніше, 27 травня, п’ятеро жителів Броварського району оголосили голодування і встановили намет напроти районної державної адміністрації на Площі Свободи. 3 травня голодувати почали в Білій Церкві на площі Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.