Тюремники дозволили Тимошенко зустріти Теффта у палаті - як виняток
16:52, 14 травня 2012Політика
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ДПтСУ стверджує, що Тимошенко відмовилася йти у кімнату для побачень, так як це передбачено законодавством та вимогами режиму щодо засуджених осіб.
|Тимошенко буде розмовляти з Теффтом у палаті
Попередньо, сьогодні Ю.Тимошенко написала заяву, що вона готова провести зустріч з гостями у кімнаті для побачень протягом 15-20 хвилин за умови її негоризонтального (не лежачого) положення. Згодом, вже після прибуття Посла США та супроводжуючих його осіб до лікарні, Ю.Тимошенко категорично відмовилася прослідувати у кімнату для побачень, так як це передбачено законодавством та вимогами режиму щодо засуджених осіб.
Відповідно, аби не допустити зриву запланованої зустрічі, керівництвом ДПтС України (як виняток) було прийнято рішення дозволити побачення Ю.Тимошенко із представниками посольства США безпосередньо у палаті, де наразі перебуває екс-прем’єр.
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