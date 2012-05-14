Тюремники дозволили Тимошенко зустріти Теффта у палаті - як виняток

Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що сьогодні, 14 травня, о 15.00 годині у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» (м.Харків) була запланована зустріч Посла США в Україні Джона Теффта із засудженою колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Попередньо, сьогодні Ю.Тимошенко написала заяву, що вона готова провести зустріч з гостями у кімнаті для побачень протягом 15-20 хвилин за умови її негоризонтального (не лежачого) положення. Згодом, вже після прибуття Посла США та супроводжуючих його осіб до лікарні, Ю.Тимошенко категорично відмовилася прослідувати у кімнату для побачень, так як це передбачено законодавством та вимогами режиму щодо засуджених осіб.

Відповідно, аби не допустити зриву запланованої зустрічі, керівництвом ДПтС України (як виняток) було прийнято рішення дозволити побачення Ю.Тимошенко із представниками посольства США безпосередньо у палаті, де наразі перебуває екс-прем’єр.