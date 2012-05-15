Посол: Поки опозиціонери в тюрмі, угода про асоціацію з ЄС малоймовірна

Так в ефірі «5 каналу» висловився посол Великої Британії в Україні Лі Тернер.

Лі Тернер зазначив, що у Великій Британії дуже переймаються тим, щоб Україна рухалась у напрямку інтеграції до Європейського Союзу.

«Мені здається, що, по-перше, дуже важливо розглянути те, що саме турбує європейських лідерів. По-перше, вони переймаються, це стосується і Британії, тим, щоб Україна і далі рухалася в напрямку Європи, ми дуже і дуже підпираємо європейську інтеграцію України, тому що ми вважаємо, що це найліпший напрям для цієї країни і для Європейського Союзу. Ми робимо все для того, щоб все сталось як гадалось. Ось чому ми так переймаємось останніми подіями пов’язаними з демократією тут в Україні. Ми бачили низку ватажків опозиції, що зазнали суду і той суд здається багатьом спостерігачам політично викликаним, вибірковим, і ці судові процеси не показують стандартів демократії чи верховенства права… Поки ці ватажки опозиції не вийдуть із в’язниці і не зможуть взяти участь у політичному процесі, дуже малоймовірно, що угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною буде підписана», - заявив Тернер.