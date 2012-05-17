Томенко не розуміє, за що Янукович нагородив депутата-прогульника

Про це М.Томенко заявив сьогодні УНІАН.

Віце-спікер зауважив, що Президентом України був нагороджений депутат від фракції Партії регіонів Юрій Чертков за «плідну законотворчість». При цьому віце-спікер нагадав, що за тим рейтингом, який він періодично оприлюднює щодо активності депутатів у Верховній Раді, Ю.Чертков входить в десятку тих, хто найменше працює в парламенті. «Або ті люди, які готували подання, не знали, як працюють деякі депутати у Верховній Раді, або був задум остаточно дискредитувати імідж парламенту та державні нагороди. Якщо йти за таким шляхом, то треба ще нагородити з десяток депутатів-прогульників», - сказав він.

За словами М.Томенка, це призводить до того, що суспільство останнім часом взагалі не сприймає Верховну Раду і державні нагороди. «До державних нагород ставляться не як до нагород, які дійсно даються за якісь досягнення, а як до нагород, які формально вручаються друзям та товаришам на день народження представників влади», - сказав віце-спікер.

Як пише "Українська правда",депутат Юрій Чертков входить до так званої групи Ріната Ахметова. Серед публікацій в інтернеті про нього згадують як про авторитета на прізвисько "Чёрт".