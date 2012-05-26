Професор Єльського Університету звинуватив Колесніченка в плагіаті

Про це йдеться в офіційній заяві Т.Снайдера, переданій УНІАН.

Зокрема, пан Снайдер зазначив: «З подивом дізнався, що моя стаття з блогу у «New York Review of Books» була передрукована у збірці «ОУН и УПА: исследования о создании «исторических» мифов» (Київ, 2012). Зазвичай, я не проти передруку своїх матеріалів іншими мовами – але за однієї умови: дотримання авторських прав».

Професор Єльского університету зазначає, що досі усі його україномовні публікації – статті у часописі «Критика» та дві книги у видавництві «Грані-Т» – дотримувалися цього правила. Але «воно було грубо порушено у випадку названої вище збірки. Видавці цієї книжки – Міжнародний антифашистський фронт та Міжнародний доброчинний фонд «Дніпро-Січ» (його співголовою є Вадим Колєсніченко) - зверталися до мене за дозволом на передрук цього матеріалу, але я їм відмовив».

Тож, на думку Т.Снайдера, поява цього матеріалу у згаданій збірці не може кваліфікуватися інакше, як грубе порушення його авторських прав. Окрім того, зауважує професор, «вони двічі ввели в оману потенційних читачів: по-перше, назвавши мій матеріал «науковою статтею» (насправді, це є запис у блозі, котрий має свої правила і жанр, відмінний від академічної публікації), по-друге, перекрутивши послідовно впродовж усієї книжки, моє прізвище («Шнайдер» замість Снайдер)».

Т.Снайдер зауважує, що Україна зараз переживає не найкращі часи і як ніколи потребує дотримання правил цивілізованої поведінки. «Це стосується, зокрема, такої чутливої і вибухонебезпечної ділянки, як історична пам'ять та історична політика. Поведінка видавців збірки «ОУН и УПА» не є зразком ані цивілізованості, ані чутливості. Вона наносить шкоду не лише особисто мені, але й самій Україні та її образу в усьому світі», - наголосив професор Єльского університету.

У своїй заяві він вимагає від видавництва – а особисто від народного депутата В.Колєсніченка, співголови Міжнародного антифашистського фронту й автора передмови до цієї збірки – публічного вибачення за порушення його авторських прав, а також зняття цієї книжки з Інтернету та знищення усіх її паперових копій.

У протилежному випадку Т.Снайдер вважає за можливе розглядати варіанти захисту своїх прав за допомогою юридичних засобів.