Тюремники намагаються зупинити потік візитів до Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі пенітенціарної служби, це зроблено з метою упорядкування відвідування установ ДПтС України представниками громадських і релігійних організацій та окремими особами, які є іноземними громадянами.

Порядок передбачає, що розгляд питань стосовно відвідування вищезазначеними особами установ, що належать до сфери управління ДПтС України, здійснюється виключно на підставі письмового звернення зацікавленої сторони до установи виконання покарань або територіального органу ДПтС України.

З метою відвідування установ ДПтС України представниками громадських, релігійних організацій та іноземцями подається письмове звернення, як правило, не менш як за 20 діб до проведення візиту. У зверненні в обов’язковому порядку зазначається наступна інформація:

- назва та реєстраційні дані організації з української сторони, на запрошення якої здійснюється візит;

- витяг із статуту цієї організації щодо статутних завдань, які відповідають меті візиту;

- довідка про досвід співпраці з цією організацією;

- перелік відвідувачів – іноземних громадян із зазначенням ім’я, прізвища, громадянства та копії паспорту;

- дата візиту та тривалість перебування;

- мета візиту;

- коло осіб, з якими планується зустріч;

- до запиту додаються короткі анкети учасників візиту, що стосуються їх досвіду роботи в пенітенціарній сфері та їх згода на використання наданої особистої інформації.

За результатами вивчення керівництвом територіального органу ДПтС України зазначеної вище інформації, до ДПтС України не пізніш ніж за 10 днів до дати запланованого візиту надсилається аргументоване подання про доцільність надання дозволу на відвідування.