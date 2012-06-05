Міліція каже, що дозволу на нічліг під Радою прихильникам ПР не видавала

У столичному главку міліції заперечують інформацію у ЗМІ про те, що начебто прихильникам Партії регіонів було надано дозвіл на встановлення наметів біля Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, «ця інформація не відповідає дійсності».