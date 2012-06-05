Міліція каже, що дозволу на нічліг під Радою прихильникам ПР не видавала
09:15, 05 червня 2012Політика
1063 0
У столичній міліції заперечують, що прихильникам ПР дозволили встановити намети біля ВР.
Мітингувальники ПР не мали дозволу від міліції ночувати під ВР, фото DT.UA
У столичному главку міліції заперечують інформацію у ЗМІ про те, що начебто прихильникам Партії регіонів було надано дозвіл на встановлення наметів біля Верховної Ради.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, «ця інформація не відповідає дійсності».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter