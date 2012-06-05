«Мовному активу» ПР дозволили розбити наметове містечко під ВР
08:27, 05 червня 2012Політика
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Під Верховною Радою вже зібралося близько 2-3 тисяч прихильників Партії регіонів.
Противників «мовних ініціатив» влади не пускають під ВР
Як повідомляє Українська правда, «мовні активісти» ПР з прапорами партії прямують до будівлі парламенту.
Також відомо, що цю ніч вони ночували у наметовому містечку біля комітетів ВР, яке сьогодні зранку збирали.
На разі Беркут перекрив вулицю Шовковичну, щоб не підпустити до ВР активістів, які прийшли на мітинг проти мовного законопроекту Колісніченка-Ківалова, який депутати мають намір розглядати, якщо вдасться розблокувати роботу Верховної ради.
Як повідомлялось раніше, правоохоронці не дозволяли ставити намети під час акцій протесту опозиції.
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