У Газпромі сумніваються в тому, що Бойко каже правду

"Навряд чи це так", - сказало РІА «Новости» джерело в керівництві "Газпрому".

У зв'язку з високою ціною на паливо України заявила про намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим в РФ стверджують, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже втрачено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік може бути змінено в термін до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна оплатити не менш 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляв раніше заступник глави "Газпрому" Олександр Медведєв, постачання російського газу в Україну в 2012 році можуть скласти близько 40 мільярдів кубометрів. Однак у той же день Бойко заявив журналістам, що цей показник не перевищить 27 мільярдів кубів як цього, так наступного року.