За Томенка проголосував депутат, схожий на Царькова
10:56, 04 липня 2012Політика
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Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко вже направив звернення до прокуратури з вимогою встановити, хто вчора голосував його карткою під час ухвалення мовного закону.
Томенко звернувся до ГПУ
Про це він повідомив кореспондента УНІАН.
«Я попросив прокуратуру відкрити кримінальну справу та притягнути до відповідальності людину, яка проголосувала моєю карткою», - сказав віце-спікер.
З відеозапису вчорашнього засідання та фотографій, які проаналізував УНІАН, видно, що за віце-спікера вчора проголосував депутат, схожий на депутата від КПУ Євгена Царькова.
Як повідомляв УНІАН, учора, 3 липня, на сайті ВР було оприлюднено список депутатів, що проголосували за мовний закон, де, зокрема, було прізвище М.Томенка, який нібито віддав свій голос «за».
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