За Томенка проголосував депутат, схожий на Царькова

Про це він повідомив кореспондента УНІАН.

«Я попросив прокуратуру відкрити кримінальну справу та притягнути до відповідальності людину, яка проголосувала моєю карткою», - сказав віце-спікер.

З відеозапису вчорашнього засідання та фотографій, які проаналізував УНІАН, видно, що за віце-спікера вчора проголосував депутат, схожий на депутата від КПУ Євгена Царькова.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 липня, на сайті ВР було оприлюднено список депутатів, що проголосували за мовний закон, де, зокрема, було прізвище М.Томенка, який нібито віддав свій голос «за».