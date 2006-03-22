Пораненому активісту ”Пори” потрібна кров

Сьогодні, 22 березня, о 12.00 відбудеться прес-конференція голови Громадянської партії “Пора” Владислава КАСЬКІВА з приводу поранення працівником міліції активіста партії Олександра ГЛОБЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського блоку ПОРА-ПРП, к прес-конференції візьмуть участь свідки подій.

Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Фролівська, 9/11.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією “Пори”, в ніч на 22 березня у Києві з вогнепальної зброї працівниками міліції був важко поранений активіст партії О.ГЛОБЕНКО. Він був поранений у спину під час арешту за розповсюдження агітаційної продукції партії.

Громадянська партія ПОРА також просить усіх небайдужих громадян надати допомогу важкопораненому. Терміново необхідна для переливання кров групи ІІ+. З пропозиціями звертатися до Аркадія ШЕСТОБАЄВА тел. 050- 684-21-76.