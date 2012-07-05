Більшість вирішила не слухати звіт Мінфіну без опозиції
17:22, 05 липня 2012Політика
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Верховна Рада відмінила завтрашню Годину запитань до уряду, де передбачався виступ міністра фінансів України.
|Більшість вирішила не слухати міністра фінансів без опозиції
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів мав відповідати на запитання щодо виконання бюджету в першому півріччі 2012 рік.
Парламентська більшість мотивувала це рішення тим, що опозиція відсутня у сесійній залі, тому й немає доцільності проводити завтра Годину запитань до уряду.
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