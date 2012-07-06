Захисникам мови знову заборонили мітингувати в центрі

Як передає кореспондент УНІАН, на цей раз виконавча служба ознайомила з відповідним рішенням суду депутата Тернопільської обласної ради Степана Барну.

Як зауважив народний депутат Андрій Парубій, аналогічне рішення вчора отримав і він. За його словами, ніхто з протестувальників не ставить своїх підписів під цими рішеннями.