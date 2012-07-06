Захисникам мови знову заборонили мітингувати в центрі
16:48, 06 липня 2012Політика
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Представникам мітингуючих біля Українського дому в Києві вручили чергове рішення суду про заборону проведення акції.
Чергове рішення суду вручили представникам мітингуючих
Як передає кореспондент УНІАН, на цей раз виконавча служба ознайомила з відповідним рішенням суду депутата Тернопільської обласної ради Степана Барну.
Як зауважив народний депутат Андрій Парубій, аналогічне рішення вчора отримав і він. За його словами, ніхто з протестувальників не ставить своїх підписів під цими рішеннями.
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