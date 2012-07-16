Томенко вимагає розібратись, чи законно Герезі вкроїли площі під приймальні
Томенко просить прокуратуру перевірити законність рішення Київради про передачу Герезі приміщень під приймальні.
Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко направив звернення прокурору Києва Анатолію Мельнику стосовно законності рішення, прийнятого на сесії Київради 12 липня, про передачу секретарю Київради Галині Герезі в оренду двох приміщень в Дніпровському та Деснянському районах загальною площею 201,6 кв. м.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.
Він зазначає, що засоби масової інформації поінформували про прийняте на останньому засіданні Київською міською радою рішення про передачу в оренду двох приміщень для розміщення громадської приймальні депутата Київради від «ГАК» Г.Гереги. Мова йде про 104 кв. м площ на першому поверсі п`ятиповерхового будинку у Дніпровському районі на термін дії депутатських повноважень, але не більше, ніж на два роки (орендна плата за приміщення 50 кв. м. становить 1 грн. на рік, за 54 кв. м - 1,484 тис. грн. (без ПДВ) в місяць) та приміщення загальною площею 97,6 тис. кв. м. в двоповерховому будинку у Деснянському районі строком на один рік (орендна плата за приміщення 50 кв. м. становить 1 грн. на рік, за 47,6 кв. м. - 1,231 тис. грн. (без ПДВ) в місяць).
Віце-спікер наголосив, що секретар Київради є посадовою особою, в прямих інтересах якої було прийнято згадане рішення. На його переконання, прокуратура повинна перевірити законність такого рішення, оскільки, виходячи з чинного законодавства, такі дії міської влади мають прямі ознаки корупційних.
М.Томенко також додав, що “не є таємницею, що Г.Герега балотуватиметься як кандидат від влади до Верховної Ради, а тому таке рішення носить ще й виразно передвиборчий характер, оскільки створюються преференції для кандидатів від влади”.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня заступник Київського міського голови - секретар Київради Г.Герега заявила на брифінгу, що не балотуватиметься на посаду мера Києва, а щодо участі у виборах до Верховної Ради визначиться до кінця місяця.