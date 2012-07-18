Власенко написав про харківську зеленку Генпрокуророві та міністру

У заяві констатується вчинення злочину стосовно нього у Харкові напередодні, коли дівчина хлюпнула зеленкою йому в обличчя.

Про це С.Власенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН по телефону.

"Офіційне звернення було зареєстровано у прокуратурі на ім'я генерального прокурора і на ім'я міністра внутрішніх справ", - сказав С.Власенко.

За його словами, відповідно до вимог законодавства, прокуратура повинна протягом 10 днів відреагувати на його заяву. "Протягом 10 днів повинна бути проведена дослідча перевірка, і після цього повинне бути ухвалено рішення". - уточнив він.

"Я вважаю, що ті дії, які були вчинені, є кримінально караними діями, які передбачені ст. 346 Кримінального кодексу, тобто, нанесення шкоди народному депутату України. Дівчина, яка підходила, чітко розуміла, до кого вона підійшла і з якою метою. Вона підійшла не просто для того, аби облити мені футболку, що було б звичайним хуліганством. Вона підійшла для того, щоб півлітра зеленки, або, скажімо так, рідини, схожої на зеленку, вилити мені в очі. Саме в очі, а не на руки чи ноги", - пояснив С.Власенко.

Захисник екс-прем'єра додав, що звертався до лікаря зі скаргами на біль в очах. "У мене пошкоджене праве око, є біль. Але, слава Богові, я був в окулярах... Лікарі прописали мені ліки. Зараз я лікую око краплями", - повідомив він.

***

Як повідомляв УНІАН, 16 липня біля лікарні «Укрзалізниці» у Харкові невідома дівчина облила зеленкою С.Власенка. У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболку.

Дівчиною, яка вдалася до анілінового барвника трифенілметанового ряду може бути представниця організації «Молоді регіони» Марія Столярова. Про це "Українській правді" повідомив сам Сергій Власенко.

Раніше, 13 липня, поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожою на зеленку.