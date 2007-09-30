БЮТ добре готувався до виборів, тому за спійманих фальсифікаторів не платитиме

У Запорізькому штабі Блоку Юлії Тимошенко вважають, що спроб фальсифікації виборів у регіоні не буде.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив перший заступник керівника Запорізького обласного штабу БЮТ Валерій КРАЙНІЙ.

"Інформація про те, що БЮТ платитиме людям, які виявили факти фальсифікацій, не є достовірною. Ніхто не збирається платити за дані про фальсифікаторів. Ми вважаємо, що в нас - у Запорізькій області - фальсифікації виборів не буде", - заявив В.КРАЙНІЙ.

За його словами, на сьогодні спостерігачами від Блоку Юлії Тимошенко, яких на виборчих дільницях Запорізької області працює 2 649 чоловік, не зафіксовано "якихось серйозних порушень".

У той же час перший заступник керівника Запорізького обласного штабу БЮТ зазначив, що в період виборчої кампанії представниками блоку були виявлені ряд порушень, пов`язаних з формуванням списків виборців.

"У списках були виявлені 3321 "двійник", понад 3 тисячі "мертвих душ", близько 5 тисяч людей, прізвища яких у списках були змінені. Але це все були "робочі моменти", які нам у більшості випадків вдалося врегулювати", - повідомив В. КРАЙНІЙ.