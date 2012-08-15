Луценко думає, що Ющенко йде на вибори красти голоси опозиції

Таке переконання висловив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в інтерв’ю радіостанції “Голос Америки”, відповідаючи на запитання: “Чи мають право, на вашу думку, такі лідери як Ющенко сьогодні претендувати на підтримку людей і обрання вчергове до парламенту?”

Ю.Луценко висловив переконання, що колишні президенти мають великі можливості для захисту інтересів держави. “Для мене очевидним є те, що статус екс-Президента дає величезні можливості захищати українські інтереси. Ці можливості незмірно більші, ніж повноваження одного з 450 депутатів Верховної Ради”, - сказав він.

“Тому я розглядаю балотування Ющенка до парламенту як чергову участь у сценарії Партії регіонів по розпорошенню голосів демократичних та патріотичних сил українського загалу”, - додав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, список кандидатів у народні депутати від "Нашої України" на вибори 28 жовтня очолив лідер партії Віктор Ющенко.