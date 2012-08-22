Янукович бачить, що середня зарплата в Україні зросла на 15%

Про це він сказав сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.Януковича, соціальні ініціативи, які реалізуються в Україні, мають стати основою ефективної соціальної політики держави.

«Соціальні ініціативи, які були закладені в основу зростання пенсій, зарплат, у найближчій перспективі мають лягти в основу соціальної політики держави, яка повинна ґрунтуватися на реальному зростанні економіки», - наголосив він.

«Ми нашу соціальну політику повинні продовжити, вона не повинна бути короткотривалою», - сказав В.Янукович, додавши, що лише такий підхід дасть змогу громадянам відчути зростання рівня добробуту.