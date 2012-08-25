Активістів, які агітували проти Литвина, побили

Громадських активістів руху "Відсіч", які розповсюджували у місті Новоград-Волинському Житомирської області листівки проти спікера парламенту Володимира Литвина, було сьогодні побито невідомими, а потім затримано міліцією.

Про це повідомила УНІАН одна з активісток руху Катерина Чепура.

За її словами, активісти проводили акцію проти В.Литвина у мажоритарному окрузі, де він балотується, у рамках кампанії проти посадовців та народних депутатів, причетних до прийняття мовного закону.

За словами К.Чепури, з самого початку по приїзду у Новоград-Волинський на активістів здійснювався тиск як з боку невідомих, так і працівників міліції. Після того, як активісти почали роздавати листівки про те, що В.Литвин підписав мовний закон і за нього не потрібно голосувати, на місцевому ринку, група невідомих вчинила на них напад, внаслідок якого постраждало декілька осіб.

Після того, як активісти звернулися до міліції з приводу нападу, їм було запропоновано пройти до відділку і написати заяви про напад. Проте, за словами К.Чепури, коли активісти зайшли до міліції, їм було оголошено, що вони затримані на 3 доби до встановлення їх осіб. За словами активістки, після того, як активісти висловили незгоду з такими діями міліції, правоохоронцями було застосовано до них силу.

Станом на 14.00 активістів було таки випущено з відділку.

За словами К.Чепури, міліція також перешкоджала роздачі листівок проти В.Литвина і у другому населеному пункті, який знаходиться у мажоритарному окрузі, де він балотується - Червоноармійську. Зокрема, міліція вимагала від активістів, аби вони пройшли до відділку для дачі пояснень, а також забрала у одного з активістів паспорт.