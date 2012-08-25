Кравчук: Місцеві ради не мають права вводити регіональну мову

Україна є унітарною державою і згідно діючого законодавства всі питання внутрішньої та зовнішньої політики має право вирішувати виключно Верховна Рада, тому виносити рішення щодо введення регіональної мови місцеві ради не мають права. Про це в ефірі «5 каналу» заявив перший Президент України Леонід Кравчук.

«Ті засідання обласних рад, міських рад, які відбулися і продовжують відбуватися в східних і центральних областях, не в усіх центральних, а у східних майже у всіх, вони свідчать, що всі, майже всі депутати обласних рад голосують за регіональну мову російську. Власне кажучи, таке може бути тільки в Україні, тому що таке можливо лише в федеративній державі, коли штат, чи регіональна одиниця може голосувати за щось. В унітарній державі не може голосувати обласна рада за введення якогось мовного закону. Тим більше, що в 10 статті Конституції чітко сказано, що застосування мов в Україні визначається законом, а закон приймає тільки Верховна Рада», – зазначив Кравчук.