Свободівський кандидат обматюкав чоловіка, який його знімав (відео)
15:50, 27 серпня 2012Політика
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Член ВО "Свобода" Юрій Михальчишин під час зустрічі з виборцями в одному із селищ Львівщини обматюкав чоловіка, який знімав його на камеру.
Спілкуючись із громадянами поблизу церкви, Михальчишин обурився, що його знімають на камеру.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Спротив.
"Кінчай знімати, за*бав", - накинувся на чоловіка кандидат-мажоритарник, після чого попросив свого помічника "допомогти людині познімати краєвиди".
Цікаво, що перед попередніми парламентськими виборами Свобода використовувало агітки "Пам'ятай! Матюки перетворюють Тебе в москаля", який виявився почасти плагіатом.
Свободівець забув власні заклики
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