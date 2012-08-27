Свободівський кандидат обматюкав чоловіка, який його знімав (відео)

Спілкуючись із громадянами поблизу церкви, Михальчишин обурився, що його знімають на камеру.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Спротив.

"Кінчай знімати, за*бав", - накинувся на чоловіка кандидат-мажоритарник, після чого попросив свого помічника "допомогти людині познімати краєвиди".

Цікаво, що перед попередніми парламентськими виборами Свобода використовувало агітки "Пам'ятай! Матюки перетворюють Тебе в москаля", який виявився почасти плагіатом.