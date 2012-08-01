Джерело: Список «Свободи» очолили Тягнибок і Бенюк

У Києві розпочався передвиборчий з’їзд партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що за результатами зібрання буде затверджено список кандидатів у народні депутати від партії у мажоритарних округах, а також у багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомило Тиждень.ua джерело у партії, перша десятка виборчого писку ВО «Свободи» виглядає так:

1. Олег Тягнибок

2. Богдан Бенюк

3. Андрій Мохник

4. Ігор Мірошниченко

5. Олександр Шевченко

6. Анатолій Вітів

7. Олег Панькевич

8. Ігор Швайка

9. Павло Кириленко

10. Ігор Янків

За інформацією видання, свободівець Андрій Іллєнко балотуватиметься по одному з київських округів, а Юрій Михальчишин по мажоритарному окрузі у Львові.