Адвокат побоюється провокацій відносно Луценка в Менській колонії

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Олексій Баганець не виключає провокацій стосовно свого підзахисного в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область).

Про це він сказав в коментарі газеті "КоммерсантЪ - Украина" (№ 132 від 3 вересня).

"Це специфічний заклад, там не звичайні бандити, а колишні працівники силових структур, багато хто з яких отримав термін саме через діяльність Юрія Луценка на посаді міністра. Тому я не виключаю, що можуть бути якісь провокації», - підкреслив О.Баганець.

Як зазначає видання, захисники Ю.Луценка ще не мали можливості відвідати його в колонії.

Водночас, дружині засудженого Ірині Луценко вдалося поспілкуватися з ним по телефону. "Поселили його в окремому приміщенні, стіна якого примикає до медичної частини. Двері кімнати, де, окрім нього, знаходяться ще п'ять міліціонерів, виходять до медичної частини. У них є окремий двір", – повідомила вона, додавши, що її чоловіку дозволили взяти в колонію декілька книг, серед яких Біблія.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуватиме покарання.

Напередодні помічник голови Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко розповів, в яких умовах утримуватиметься Ю.Луценко. За його словами, екс-міністра повинні були помістити в блокове приміщення з трьома-чотирма іншими спеціально підібраними ув’язненими.

27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до двох років обмеження свободи у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.