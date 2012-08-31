Луценка вже доставили до Менської колонії

Як повідомила УНІАН прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області Ксенія Ісаєнко, зараз Ю.Луценко перебуває у відділенні карантину, діагностики та розподілу Менської виправної колонії.

«З ним працює адміністрація», - сказала вона.

Також К.Ісаєнко додала, що Менська виправна колонія №91 – це єдиний заклад на території України, де відбувають покарання колишні працівники силових структур – міліціонери, прикордонники, співробітники Служби безпеки України та прокуратури. Сьогодні у виправному закладі утримується понад 500 засуджених. Колонія має приміщення для утримання засуджених: із мінімальним, середнім та максимальним рівнем безпеки. Засуджені в Менській колонії працюють у меблевому, столярному, швейному цехах, а також в автомайстерні та на дільниці виготовлення товарів народного вжитку.

З відомих засуджених у Менській виправній колонії відбуває покарання колишній суддя Ігор Зварич.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка.

Раніше, 27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду в справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком. 30 серпня аналогічну скаргу на вирок до Апеляційного суду Києва подав адвокат Ігор Фомін.