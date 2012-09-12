«Язык» став регіональним у Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосувало 80 депутатів із 100 присутніх в залі.

У рішенні міськради, зокрема наголошується про застосування в роботі, діловодстві, документообігу, листуванні на рівні з державною мовою російської мови.

«Використовувати у роботі, конференції, зборів та офіційних зібрань, крім державної мови російську мову. У разі необхідності забезпечувати відповідний переклад», - йдеться у рішенні Дніпропетровської міськради.

Коментуючи ухвалення цього рішення Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко запевнив журналістів, «що всі документи, акти, рішення міськради і надалі публікуватимуться українською мовою».

Водночас, за його словами, у разі потреби вони дублюватимуться російською на вимогу організацій та закладів, зокрема дитсадків, шкіл тощо.

«Бюджетних витрат на реалізацію положень закону про мови не передбачається, у нас документообіг ведеться в електронному вигляді. Нескладно буде працівникам за ту саму зарплатню перекласти документи на російську мову», - зазначив І.Куліченко.

За словами І.Куліченка, у Дніпропетровську ні державна, ні російська мова «не притіснялися раніше».