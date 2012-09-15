У ЄНП обурені, що її керівнику відмовляють у зустрічах з Тимошенко

Про це він заявив сьогодні під час обговорення справи екс-прем'єр-міністра України в рамках 9-го форуму Ялтинської європейської стратегії.

«Наш президент Мартенс уже двічі був тут, відколи Тимошенко у в'язниці. Ми намагалися відвідати її і нам відмовили. Я вважаю, чесно, що це не нормально», - сказав М.Давід.

Віце-президент ЄНП висловив подив, що всупереч заявам Президента України Віктора Януковича досі з Кримінально-процесуального Кодексу України не вилучені норми, за якими, власне, і засуджена Ю. Тимошенко.

«Ми не хочемо втручатися у внутрішні справи вашої країни, але я думаю, що ми всі хочемо розділяти з Україною європейські цінності. І в цьому процесі всі ці європейські цінності попрані», - сказав він.

М.Давід наголосив, що в політитичній вмотивованості процесу над Ю.Тимошенко ніхто в Європі не сумнівається.

«Уявімо, що наступного понеділка Україна подала б заявку на членство в Єропейському Союзі...Відповідь Єврокомісії і Євроради була б така: Пробачте, але ви не задовольняєте наші політичні критерії», - сказав він.

Віце-президент ЄНП також висловив обурення, що представники Генпрокуратури в Європі через PR намагаються розтлумачити суть всіх обвинувачень проти Ю.Тимошенко.

«Я не вважаю, що це нормально і не ввжаю, що таке буває в будь-якій країні Євросоюзу», - наголосив віце-президент ЄНП.

М.Давід зазначив, що українці навіть не уявляють, якої шкоди вся ця ситуація завдає іміджу їхньої країни.

«Я не можу втручатися, але питання України вже не на політичному порядку денному», - сказав він. Більше того, додав віце-президент ЄНП, ситуація в Україні призвела до значної втрати інвенстицій.

«Я вже знаю про 1 млрд 200 тис євро інвестицій, які мали б прийти в Україну, але пішли кудись в інше місце”, - наголосив він.