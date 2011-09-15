Мартенс закликає негайно звільнити Тимошенко

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС закликає владу України негайно звільнити з-під варти лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це В.МАРТЕНС повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я наполегливо закликаю представників влади вашої країни негайно звільнити пані ТИМОШЕНКО", - сказав В.МАРТЕНС.

Президент ЄНП переконаний, що рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО може бути знайдено. "Рішення має бути таким, щоб воно давало можливість пані ТИМОШЕНКО і її друзям брати участь у парламентських виборах 2012 року", - підкреслив він.

В.МАРТЕНС вважає неприйнятним кримінальне переслідування колишніх чиновників за політичні рішення. "Неможливо криміналізувати рішення, які приймаються урядом чи особисто прем`єр-міністром, судити ці рішення, оцінювати ті рішення мають парламенти і народи країн. В цій справі немає справи щодо корупції. Йдеться обговорення лише політичної відповідальності за прийняте політичне рішення", - додав він.

Президент ЄНП підкреслив, що в європейській демократії таке переслідування виключене.