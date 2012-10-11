Бекешкіна про позов Королевської: Мене це не хвилює, бо це дурниця

Керівник КМІС Володимир Паніотто заявляє, що дослідження, через яке позивається партія Наталі Королевської, проведено у відповідності з усіма правилами.

Про це він заявив, коментуючи інформацію про те, що партія Королевської подає до суду на КМІС та Фонд Демократичні Ініціативи через оприлюднені ними рейтинги, пише Українська правда.

"Мені здається, що це не стільки серйозно, скільки можливо піар-акція, направлена на те, щоб зменшити вплив негативної інформації через низький рейтинг. Наші дослідження проведені у повній відповідності до стандартів соціологічної асоціації України і стандартів ЕСОМАР - міжнародної організації дослідників громадської думки", - зазначив Паніотто.

У свою чергу директор фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що претензії Королевської безглузді.

"Мене це не хвилює, тому що це дурниця. Жодна з реально існуючих фірм досі не давала їй результату вище прохідного бар’єру. З ким вона збирається судитись?", - заявила вона.

Бекешкіна підкреслила, що фонду легко довести існування опитування і результати, а позов до суду – самопіар з боку Королевської.

"Ну треба їй якось було відреагувати на публічне звинувачення. Що їй було відповідати? Це її був хід у відповідь. Нічого більше, хоча попсувати крові вона звичайно може. Люди замість того, щоб займатись справами, будуть займатися цим", - зазначила вона.