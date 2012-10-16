Пинзеник: ми десь заблукали між стабільністю і добробутом

Головна проблема зростання державного боргу – це дефіцит бюджету.

Про це заявив кандидат у депутати від партії "УДАР" Віктор Пинзеник в ефірі ICTV.

"Зовнішній борг України 129 млрд доларів. Але він включає не тільки державний, а й борги банків і економіки", - наголосив він.

За словами Пинзеника, уряд і Нацбанк мають внутрішні та зовнішні фінансові зобов`язання на суму 492 млрд гривень. "Причина яка породжує борг – життя з дефіцитом бюджету. Країна цього року не виконує бюджет. На мій погляд, дефіцит бюджету буде близько 4%", - зазначив він.

Пинзеник пояснив, що на додачу до цієї проблеми в Україні погіршується інвестиційний клімат, а все це відбувається на тлі кризових явищ у світовій економіці. "У цей період стихійного лиха ми десь заблукали між стабільністю і добробутом", - іронічно зауважив він. "Ми можем скільки завгодно друкувати папірців. Але якщо ми виробляємо 30 тисяч гривень реального продукту на душу населення – це та стеля доходів, яку ми можемо отримати", - вважає Пинзеник.

ТСН

