«Демініціативи», КМІС і Центр Разумкова опитають 17 тисяч виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Це буде два паралельних exit-poll, тобто КМІС і Центр ім. Разумкова будуть працювати паралельно, кожен за своєю вибіркою, тобто кожен буде працювати на 200 дільницях, і якщо результати будуть різко розходитись, то кожен з них буде презентувати результати самостійно», - сказала вона.

І.Бекешкіна пояснила, що в ході проведення exit-poll фахівці опитуватимуть виборців, які проголосували на звичайних виборчих дільницях.

Вибірка буде презентативною для України в цілому і для її чотирьох регіонів – Захід, Центр, Схід, Південь.

Обсяг вибірки становитиме близько 17 тис. респондентів, залежно від явки виборців.

На кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 інтерв’юера, а всього буде задіяно близько 100 інтерв’юерів, які пройдуть спеціальне навчання.

Організатори exit-poll мають намір презентувати його результати одразу після закриття виборчих дільниць, а пізніше оприлюднити скориговані результати.