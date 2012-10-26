Батьківщина: Дубовий не те що побити, підійти до голови ОВК не міг

Інцидент в окружній виборчій комісії № 141 у райцентрі Татарбунари між народним депутатом Олександром Дубовим і головою комісії Юрієм Авербахом пов'язаний з відмовою видати уповноваженим особам від ВО «Батьківщина» документи, які підтверджують повноваження нових членів комісії.

Про це йдеться у заяві прес-служби Об'єднаної опозиції Одеської області, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Окружна виборча комісія № 141 (центр Татарбунари) протягом чотирьох годин відмовлялася видавати уповноваженим особам від ВО «Батьківщина» документи, які підтверджують повноваження нових членів комісії, - зазначається у документі. – Всупереч тому, що закон передбачає видачу подібних документів протягом чотирьох годин, законну вимогу довіреної особи кандидата в депутати Олександра Дубового і уповноваженої особи від Об'єднаної опозиції так і не було виконано. Більше того, охорона голови окружної комісії у грубій формі примусила їх залишити приміщення».

«Якісь бандити почали нас бити і вигнали з приміщення, - говорить довірена особа кандидата в депутати по округу № 141 Олександра Івановича Дубового - Павло Бойченко. - Після цього закрили двері приміщення, де розташовується окружна комісія, і близько години нікого туди не пускали, у тому числі і народного депутата від ВО «Батьківщина» Олександра Федоровича Дубового».

Конфліктну ситуацію і наклеп стосовно представників опозиції в документі пояснюють "війною" проти кандидата від Об'єднаної опозиції О.І.Дубового, який має шанси на перемогу.

«Спочатку він потрапляє в підлаштовану ДТП, - зазначають автори заяви, - а сьогодні народного депутата О.Ф.Дубового звинувачують у нападі на голову окружної комісії» Ю.Авербаха, який «не виходить будь-куди без восьми осіб особистої охорони».

Як повідомляв УНІАН, в Управлінні взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації повідомили, що сьогодні о 8.30 у приміщенні ОВК № 141 у райцентрі Татарбунари народний депутат Олександр Дубовой під час бесіди з головою окружкому Юрієм Авербахом завдав йому фізичних травм, після чого Ю.Авербах звернувся по медичну допомогу до райлікарні.

У Татарбунарському РВВС УНІАН підтвердили, що до них «сьогодні звернувся новопризначений голова окружкому № 141 Ю.Авербах за направленням для обстеження в бюро судово-медичної експертизи з приводу «травм шиї і грудної клітки». На місце події з Одеси направлено слідчо-оперативну групу.

Голова Одеської облорганізації Комітету виборців України Анатолій Бойко заявив, що «інцидент в окружкомі може бути пов'язаний з рішенням ЦВК повністю поновити за 6 днів до виборів керівництво 141-ї окружної комісії. Згідно з постановою ЦВК № 1754, головою комісії замість Олени Гліщинської став Ю.Авербах (суб'єкт подачі фракція «Народної партії» у ВР), заступником призначено Михайла Доніна (суб'єкт подачі «Русь Єдина»), новим секретарем окружкому - Олександра Руденка (суб'єкт подачі партія «Молодь до влади»).

Довідка УНІАН. Народний депутат Олександр Федорович Дубовий є братом кандидата у народні депутати по округу № 141 Олександра Івановича Дубового, який 23 жовтня близько 4.00 в Одеській області потрапив у ДТП за участю двох вантажівок і одержав черепно-мозкову травму.