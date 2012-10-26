Міліція заявляє, що нардеп побив голову окружкому

Після цього Ю.Авербах звернувся по медичну допомогу до райлікарні.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні із взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, відзначивши, що «народний депутат буквально узяв за горло голову окружкому».

З урахуванням того, що подібний інцидент за участю депутата О.Дубового також мав місце 25 жовтня на території цього округу, і від насильницьких дій з боку членів команди депутата постраждав іноземний громадянин, до райцентру Татарбунари викликано міліційне підкріплення, додали в ОДА.

У свою чергу, в Татарбунарському РВВС УНІАН повідомили, що до них «дійсно сьогодні звернувся новопризначений голова окружкому №141 Ю.Авербах за направленням для обстеження в бюро судово-медичної експертизи з приводу «травм шиї і грудної клітки».

У Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області УНІАН уточнили, що «на місце події з Одеси направлено слідчо-оперативну групу, якій належить з'ясувати обставини інциденту в Татарбунарському окружкомі №141 і вжити заходів відповідно до висновку судмедекспертизи».

Голова Одеською облорганізації Комітету виборців України Анатолій Бойко заявив в інтерв'ю УНІАН, що «інцидент в окружкомі може бути пов'язаний з рішенням ЦВК повністю оновити за 6 днів до виборів керівництво 141-ї окружної комісії. Згідно з постановою ЦВК № 1754, головою комісії замість Олени Гліщинської став Ю.Авербах (суб'єкт подачі фракції «Народної партії» у ВР), заступником призначено Михайла Доніна (суб'єкт подачі «Русь Єдина»), новим секретарем окружкому - Олександра Руденка (суб'єкт подачі партія «Молодь до влади»).

Довідка УНІАН. Народний депутат Олександр Федорович Дубовой є братом кандидата в народні депутати по округу № 141 Олександра Івановича Дубового, який 23 жовтня близько 4.00 в Одеській області потрапив у ДТП за участю двох вантажівок і одержав черепно-мозкову травму.