«Батьківщина» погрожує вже розпочати процедуру імпічменту президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання журналістів щодо узгодженої кандидатури від позиції.

«Я вважаю, що сьогодні це несвоєчасне питання», - сказав О.Турчинов.

В той же час він наголосив, що опозиція після проходження до ВР одразу ж розпочне процедуру імпічменту нинішнього глави держави. «Сьогодні своєчасним є питання про дострокові президентські вибори», - сказав він.

У свою чергу, голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк зауважив, що парламентські вибори довели здатність опозиційних сил об’єднуватися і «доходити до того результату, на який мало хто сподівався».