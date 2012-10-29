«Батьківщина» лідирує у 14 регіонах, ПР - у 12, «Свобода» - в одному

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал сьогодні на брифінгу в ЦВК.

"Попередні результати свідчать про усталені симпатії виборців", - сказав В.Шаповал.

За його словами, Партія регіонів традиційно лідирує у Донецькій, Луганській областях, у Криму, Севастополі, у Одеській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Закарпатській та Херсонській областях.

"Партія "Батьківщина" перемагає на заході країни – в Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях, а також у центрі – Київській, Сумській, Черкаській областях.

"Батьківщина" також лідирує у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Полтавській областях та у Києві", - додав голова ЦВК.

Згідно з електронними даними системи "Вибори" партія "Свобода" на голосуванні за партійними списками перемагає лише в одному регіоні – у Львівській області. Всі інші учасники перегонів – КПУ та "УДАР" у регіонах за попередніми результатами посідають 2, 3 або 4 місця.

На даний момент ЦВК опрацювала 43,32 % протоколів. Партія регіонів, як раніше, лідирує за підтримки 35,30 % виборців, На другому місці – партія "Батьківщина" – 21,76 %, на третьому – КПУ (14,98 %). Далі йдуть "Удар" (12,89 %) та "Свобода" (8,20 %).