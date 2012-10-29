Конгрес українців закликає спостерігачів повернутися до комісій

Про це йдеться у Відкритому зверненні СКУ до офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, текст якого передано УНІАН.

«Ми закликаємо міжнародних спостерігачів повернутися до окружних виборчих комісій, де зараз відбувається підрахунок голосів. Саме під час підрахунку голосів на наших очах відбуваються найбільш серйозні та критичні порушення виборчого процесу», - наголосили в СКУ.

На переконання авторів звернення, затягування процесу опрацювання бюлетенів в окремих виборчих округах свідчить про можливі фальсифікації та закономірно може призвести до спотворення волевиявлення українських громадян.

СКУ найбільше стурбований тими округами, де відсоток опрацьованих протоколів становить менше 50. У місті Києві та Київській області Світовий конгрес українців помітив наступні виборчі округи, в яких волевиявлення українських громадян може опинитися під загрозою: у Київській області ОВО № 91, 92, 94, 95, 97, 98, у місті Києві - ОВО № 211, 214, 215, 216, 217, 223, йдеться у зверненні.