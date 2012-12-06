Яценюк думає, що бюджет нишком «перемалюють» і відправлять на підпис
11:38, 06 грудня 2012Політика
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Голова Ради Об'єднаної опозиції, народний депутат Арсеній Яценюк переконаний, що при підготовці до підпису ухвалений парламентом державний бюджет на 2013 рік буде суттєво переписаний.
Арсеній Яценюк каже, що версії бюджету в очі не бачив
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.
«Зараз ніхто версії бюджету не бачив. Зараз зала за щось проголосувала. І будуть сидіти у кабінетах ще три доби, домальовувати і перемальовувати його», - сказав А.Яценюк.
Він наголосив, що, за його інформацією, лише 11 із 34 членів Комітету Верховної Ради з питань бюджету проголосували за ту редакцію держбюджету, яка була сьогодні винесена у сесійну залу.
«Із 34 членів комітету приймали рішення лише 11», - сказав А.Яценюк.
Він запевнив, що у новому складі Верховної Ради нинішня опозиція вимагатиме перегляду держбюджету-2013.
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