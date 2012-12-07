Яценюк наголошує: опозиція має об'єднатися у єдину партію
Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголошує на необхідності створення об’єднаною опозицією єдиної партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час підписання документу щодо підтримки кандидатури екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах у 2015 році.
«Єдина перемога можлива у тому випадку, якщо у нас єдиний кандидат, ким повинна бути визначена Юлія Тимошенко, єдина фракція і єдина партія. Інших дискусій немає і бути не може. Це є запорукою перемоги на президентських виборах 2015 року», - підкреслив А.Яценюк.
Він додав, що «в українській політиці треба запроваджувати нові стандарти – чесність, послідовність і відповідальність».
«Ми не підписуємо жодних таємних угод», - підкреслив голова Ради Об’єднаної опозиції.
За його словами, підписання документу щодо підтримки кандидатури Ю.Тимошенко на пост Президента свідчить про те, що Об’єднана опозиція «чесно працює і відповідає за свої слова».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщини» визначила і підтримала кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах.