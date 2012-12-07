Яценюк наголошує: опозиція має об'єднатися у єдину партію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час підписання документу щодо підтримки кандидатури екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах у 2015 році.

«Єдина перемога можлива у тому випадку, якщо у нас єдиний кандидат, ким повинна бути визначена Юлія Тимошенко, єдина фракція і єдина партія. Інших дискусій немає і бути не може. Це є запорукою перемоги на президентських виборах 2015 року», - підкреслив А.Яценюк.

Він додав, що «в українській політиці треба запроваджувати нові стандарти – чесність, послідовність і відповідальність».

«Ми не підписуємо жодних таємних угод», - підкреслив голова Ради Об’єднаної опозиції.

За його словами, підписання документу щодо підтримки кандидатури Ю.Тимошенко на пост Президента свідчить про те, що Об’єднана опозиція «чесно працює і відповідає за свої слова».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщини» визначила і підтримала кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах.