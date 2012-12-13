Українську мову Азарова чекає покращення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду у Верховній Раді питання щодо надання згоди на його призначення на посаду голови уряду.



Зокрема, народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон спитала М.Азарова, чи комфортно йому «проживати у світі серед українців, яких він не сприймає і не шанує». Крім того, вона наголосила, що вся країна жартує з вимови М.Азарова, коли він говорить українською.

«Як допомогти Вам опанувати цю проблему? Як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему в двох контекстах – мови не знають ті, які політично упереджені або розумово відсталі. У якій системі координат перебуваєте власне Ви?», - запитала І.Фаріон.

М.Азарова відповів: «Я згоден з Вами покращувати українську мову».