Азаров вимагає виплатити заборговані зарплати до Нового року

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"В останній місяць я отримував різні повідомлення і про затримки зарплати, і про порушення в роботі житлово-комунальних служб. На сьогодні я можу сказати, що всі області в повному обсязі отримали необхідні фінансові ресурси, і до Нового року жоден працівник в бюджетній сфері не повинен мати заборгованості по зарплаті", - цитує Азарова Тиждень.ua.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що він чекаю інформації, якщо де-небудь ситуація із боргами не виправлена, то винні посадові особи будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Державна казначейська служба України перерахувала місцевим бюджетам в повному обсязі додаткові кошти, виділені Кабміном на ліквідацію затримок із своєчасною виплатою заробітної плати бюджетникам.