Азаров вимагає виплатити заборговані зарплати до Нового року

07:33, 29 грудня 2012
Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що заборгованість по зарплаті для всіх працівників бюджетної сфери повинна бути погашена до Нового року.

Азаров вимагає віддати людям гроші до Нового року

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"В останній місяць я отримував різні повідомлення і про затримки зарплати, і про порушення в роботі житлово-комунальних служб. На сьогодні я можу сказати, що всі області в повному обсязі отримали необхідні фінансові ресурси, і до Нового року жоден працівник в бюджетній сфері не повинен мати заборгованості по зарплаті", - цитує Азарова Тиждень.ua.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що він чекаю інформації, якщо де-небудь ситуація із боргами не виправлена, то винні посадові особи будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Державна казначейська служба України перерахувала місцевим бюджетам в повному обсязі додаткові кошти, виділені Кабміном на ліквідацію затримок із своєчасною виплатою заробітної плати бюджетникам.

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