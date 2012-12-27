Держказначейство каже, що уже віддало гроші на зарплати бюджетникам

18:49, 27 грудня 2012
Суспільство
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Держказначейство стверджує, що повністю перерахувало бюджетникам «зарплатні» мільярди, яких бракувало.

Гроші перераховували у три етапи

Державна казначейська служба України перерахувала місцевим бюджетам в повному обсязі додаткові кошти, виділені Кабміном на ліквідацію затримок із своєчасною виплатою заробітної плати бюджетникам, пише Дзеркало тижня.

Загальна сума коштів склала 3 млрд грн. Гроші перераховувалися у три етапи. Зокрема, 1,6 млрд грн було перераховано 6 грудня, ще по 700 млн грн — 21 і 27 грудня. Гроші перерозподілялися за розпорядженням Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, на початок грудня борги із зарплати бюджетникам в Україні становили 1,3 млрд грн.

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