Тюремники змушують Луценка оперуватися в Чернігові - дружина екс-міністра

Державна пенітенціарна служба через керівництво Менської колонії напередодні Різдва в четвертий раз намагалася переконати екс-міністра Юрія Луценка зробити операцію в Чернігівській обласній лікарні, а не в Київській лікарні «Оберіг», яку він обрав.

Про це УНІАН повідомила дружина екс-міністра, народний депутат Ірина Луценко, посилаючись на інформацію, отриману після сьогоднішньої зустрічі в Менській колонії зі своїм чоловіком.

“Напередодні Різдва Пенітенціарна служба через керівництво колонії в четвертий раз намагалася переконати Юру, щоб він погодився на операцію саме в Чернігівській обласній лікарні, а не в київській незалежній лікарні “Оберіг”, яку він обрав і про що повідомив тюремників”, - сказала І.Луценко.

Враховуючи такі обставини, продовжила вона, чоловік написав на ім’я керівництва колонії офіційну заяву, що він відмовляється від проведення операції в чернігівській обласній, вінницькій обласній, дніпропетровській обласній лікарнях та в інших 27 лікарнях, що є в регіонах України, а лише тільки в тій, яку він обрав, і на що має право згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня газета «Сегодня» поінформувала, що Ю.Луценко погодився на операцію з видалення поліпа в кишечнику, яку проведуть у перших числах січня.

Як повідомила виданню спікер партії "Народна Самооборона" Лариса Сарган, Ю.Луценко лікуватиметься за власний рахунок в київській приватній клініці. «Сегодня» зазначає, що цій клініці на початку року лікувався глава УПЦ МП блаженніший Володимир.

"Операція дуже складна і небезпечна, після неї два тижні потрібно проходити реабілітацію, щоб уникнути внутрішніх кровотеч, - сказала Л.Сарган. - Мама Юрія Віталійовича свого часу померла від раку прямої кишки, і є ризик того, що це спадкове. Поки це доброякісна пухлина 0,8 см в діаметрі, і вона дуже швидко росте", - зазначила Л.Сарган.