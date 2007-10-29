Азаров відповідає: інфляція зжере стільки, скільки підкине Кабмін

Інфляція в Україні в 2007 році відповідатиме темпам зростання заробітної плати й споживчих кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

«Ми за це відповідаємо», - підкреслив він.

М.АЗАРОВ заявив, що в серпні 2006 року уряд закладав рівень інфляції в розмірі 7,5%, не знаючи, що проводитимуться дострокові вибори й п`ять разів будуть підвищуватись зарплати та пенсії.

«Коли ми закладали 7,5% (інфляції – УНІАН) до бюджету – в серпні 2006 року, ніхто про дострокові вибори не знав і не думав, що п`ять разів буде корегуватися держбюджет, п`ять разів підвищуватимуться пенсії та зарплати. Й ви запитуєте, чому ми 7,5% не втримали? Так ви краще запитаєте з тих, хто нас підштовхнув на цей шлях, хто нас спровокував на цей шлях. Ось із них треба питати», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в ефірі «5 каналу» М.АЗАРОВ заявив, що інфляція в Україні за підсумками 2007 року становитиме 10-11%. «Ми постараємося зробити її не більше», - підкреслив М.АЗАРОВ.

В Україні інфляція у вересні проти серпня становила 2,2%, у січні-вересні (до грудня минулого року) - 8,6%. Інфляція у вересні 2007 року проти вересня 2006 року становила 14,4%, у січні-вересні 2007 року проти січня-вересня 2006 року - 11,9%.

При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив із прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, у 2005 році - 10,3%.