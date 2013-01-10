У Раді триває перерва - опозиція не відходить від трибуни
11:48, 10 січня 2013Політика
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У пленарному засіданні Верховної Ради триває перерва, опозиція продовжує блокування трибуни.
Опозиція продовжує блокування трибуни / Фото: Українська правда
Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 народних депутатів від опозиції оточили трибуну ВР. Частина з них перебвває у президії та в ложі уряду.
Під час перерви опозиціонери вивісили у президії банер з написом: “Юлі волю - Україні волю!”.
Багато депутатів залишаються у сесійній залі, очікуючи на поновлення роботи парламенту.
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