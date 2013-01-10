У Раді триває перерва - опозиція не відходить від трибуни

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 народних депутатів від опозиції оточили трибуну ВР. Частина з них перебвває у президії та в ложі уряду.

Під час перерви опозиціонери вивісили у президії банер з написом: “Юлі волю - Україні волю!”.

Багато депутатів залишаються у сесійній залі, очікуючи на поновлення роботи парламенту.