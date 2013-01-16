Рибак накинув головам фракцій щомісячну премію до зарплати

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», 14 січня вийшло розпорядження голови парламенту № 302, яким А.Яценюку як голові фракції встановлювалася щомісячна премія у розмірі 88% з 12 грудня 2012 року.

А.Яценюк звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з листом, у якому вимагає в найкоротший термін визнати таким, що втратило чинність, це розпорядження та дати доручення відповідному структурному підрозділу апарату парламенту не нараховувати вищезазначену премію у зв’язку з його відмовою від неї.

На тему: Депутатам повернули ВІП-пільги

Опозиція вимагає скасування пільг народним депутатам. Член фракції «Батьківщина», перший заступник голови Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Андрій Пишний вносить до парламенту зміни до закону «Про статус народного депутата України» та до державного бюджету на 2013 рік. Він пропонує скасувати, зокрема, виплату народним депутатам матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати, забезпечення безкоштовними путівками для лікування і санаторно-курортного лікування, а також одноразову грошову компенсацію витрат для створення належних житлових умов.