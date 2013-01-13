Депутатам повернули ВІП-пільги
Парламентарі, як і раніше, можуть розраховувати на отримання близько 30 000 грн допомоги на оздоровлення, безкоштовні путівки для санаторно-курортного лікування, а також на грошову компенсацію для створення «належних житлових умов».
Про це «Фокусу» повідомив перший заступник голови регламентного комітету, член «Батьківщини» Андрій Пишний.
Їх відновлення стало можливим завдяки закону про бюджет на 2013 рік. Якщо у фінансовому документі на 2012 рік була норма, відповідно до якої призупинили низку статей закону «Про статус народного депутата», що стосуються депутатських пільг, то 2013-му скасовувати нічого не стали.
Пільги повернулися і колишнім депутатам, які будуть отримувати матеріальну допомогу, безкоштовно лікуватися в елітних клініках, їздити на транспорті і бути похованим за рахунок бюджету.
На апарат Верховної Ради в бюджеті-2013 було передбачено 876 млн. грн. Однак у фінальному варіанті, що так і не з'явився у відкритому доступі, як стверджує Андрій Пишний, витрати за цією статтею збільшилися на 60 млн.