Депутатам повернули ВІП-пільги

Про це «Фокусу» повідомив перший заступник голови регламентного комітету, член «Батьківщини» Андрій Пишний.

Їх відновлення стало можливим завдяки закону про бюджет на 2013 рік. Якщо у фінансовому документі на 2012 рік була норма, відповідно до якої призупинили низку статей закону «Про статус народного депутата», що стосуються депутатських пільг, то 2013-му скасовувати нічого не стали.

Пільги повернулися і колишнім депутатам, які будуть отримувати матеріальну допомогу, безкоштовно лікуватися в елітних клініках, їздити на транспорті і бути похованим за рахунок бюджету.

На апарат Верховної Ради в бюджеті-2013 було передбачено 876 млн. грн. Однак у фінальному варіанті, що так і не з'явився у відкритому доступі, як стверджує Андрій Пишний, витрати за цією статтею збільшилися на 60 млн.