Власенко каже, що німецькі лікарі не розуміють, як можна везти Тимошенко до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він наголосив, що німецькі лікарі нещодавно з цього приводу зробили офіційну заяву.

“Німецькі лікарі зробили офіційну заяву. Вони не розуміють заяв так би мовити якихось українських лікарів, які говорили про те, що стан здоров’я дозволяє доставляти Юлію Володимирівну Тимошенко до суду. У мене є копія офіційного листа німецьких лікарів, які не розуміють, про що йдеться. Це питання ніколи не обговорювалося, з одного боку, а з другого боку, стан здоров’я Юлії Тимошенко є таким, що вона не може самостійно пересуватися і, відповідно, це виключає будь-яку медичну можливість її доставлення до суду”, - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що не знає, коли до Харкова прибудуть німецькі лікарі.