Німецькі ЗМІ: Ключові епізоди з «компроматом» на Тимошенко сфальшовані

Як зазначає DW, опозиційні політики і журналісти в Україні дедалі частіше стають жертвами прослуховування і зламу електронної пошти. Поки Ю.Тимошенко в ув’язненні воює з лікарями і наглядачами, заявляючи про спроби знищити її фізично, опоненти екс-прем'єра намагаються знищити її політичне реноме. У соціальних мережах поширюється нова хвиля "компромату" на Ю.Тимошенко. Тепер він буцімто міститься у приватній електронній переписці доньки політика Євгенії. На спеціально створеному невідомими сайті розміщено цілий архів листування Євгенії Тимошенко за останні кілька років – загалом близько п'яти тисяч електронних повідомлень. Основну увагу у публікаціях про листування Є.Тимошенко приділяють, зокрема, фінансовим умовам лікування екс-прем'єра фахівцями берлінської клініки Charité. Критичного аналізу оприлюдненої інформації в українських ЗМІ обмаль. Водночас, "компромат проти Тимошенко" привернув неабияку увагу німецьких ЗМІ. Зрештою, йдеться ж, серед іншого, про лікування Ю.Тимошенко спеціалістами однієї з найавторитетніших клінік Німеччини.

Зокрема, фальшивкою, як вдалося встановити журналістам провідних видань Der Spiegel і Die Zeit, є активно поширюваний українським інтернетом мейл з рахунком за послуги берлінських лікарів на 680 тисяч євро (і це лише за один місяць лікування!). По-перше, сама сума, як наголошують фахівці, є "абсурдно високою". Крім того, нібито виставлений Ю.Тимошенко рахунок, розміщений на неправильному бланку. Німецькі лікарі, реагуючи на повідомлення у пресі, наголосили: лікування ув’язненої лідерки української опозиції відбувається безкоштовно, родина Ю.Тимошенко лише покриває витрати на переїзд і проживання німецьких лікарів.

У чому сенс поширення фальшивого листа з такими захмарними цифрами? Журналіст видання Die Zeit Ульрих Крекель у своїй статті "Брудні трюки мисливців на Тимошенко" висловлює припущення: 680 тисяч євро, які як для чотиритижневого лікування далекі від реальності, за задумом опонентів Ю.Тимошенко, мають сприйматися загалом не як гонорар за лікування, а як хабар за нібито завідомо узгоджений діагноз. "Якщо лікарі справді брали би такі неймовірні гроші за лікування Ю.Тимошенко, в Німеччині це було би небаченим скандалом. Тому я вирішив перевірити цю інформацію і з'ясувалося, що рахунок – явна фальшивка. Це видно одразу, у ньому багато граматичних помилок. Будь-хто, хто ходив у Німеччині до лікаря і бачив як виглядає лікарський рахунок, одразу зрозуміє, що це не автентичний документ", - аргументував У.Крекель у розмові з Deutsche Welle.

Опитані DW журналісти і оглядачі переконані, що замовниками чорного піару проти Ю.Тимошенко та її соратників є ті самі люди, які посадили екс-прем'єра до в’язниці. Вікторія Сюмар з Інституту масової інформації переконана, що розмістити в Інтернеті понад п'ять тисяч електронних листів, систематизувавши їх по темам – такий величезний обсяг інформації потребує роботи цілої групи людей і відповідних коштів. "Чи не коштом платників податків це робиться? Якщо правоохоронні органи не шукатимуть тих, хто стоїть за цим, це стане лише зайвим свідченням на користь того, що за сайтом із листуванням Ю.Тимошенко стоїть сама влада", - сказала В.Сюмар.