Балога дорікає Луценку і Кириленку за коротку пам`ять

Воля Президента до об’єднання демократичних сил неодмінно перетворить блок «Наша Україна – Народна Самооборона» в єдину партію.

На цьому наголосив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомляє прес-служба глави держави.

Керівник Секретаріату Президента України В.БАЛОГА вітає готовність дев’яти політичних сил із блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» розпочати практичні дії зі створення на його основі єдиної демократичної партії. Водночас він вказав на важливість активного старту цього процесу, передусім, швидкого створення робочих груп, які підготують необхідні політичні, юридичні та організаційні заходи. Комплексний підхід у цьому складному питанні дасть змогу провести відповідні об’єднавчі процедури в стислі терміни, запобігти появі внутрішніх розбіжностей чи інших критичних чинників.

В.БАЛОГА відзначив, що лідери «НУ-НС» підтвердили передвиборчу обіцянку про трансформацію блоку в єдину партію лише після нагадування з боку президентського Секретаріату. Він висловив сподівання, що ця обставина пояснюється лише активною роботою зі створення коаліції у новому парламенті та формування складу Кабінету Міністрів, а не якимись іншими причинами. «Зрештою, не важливо, що стало поштовхом до дій. Зараз потрібно підкріпити словесні запевнення практичними кроками. Топ-менеджмент блоку має продемонструвати свою ефективність, насамперед, тим виборцям, які віддали голоси «Нашій Україні – Народній Самообороні», - зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату наголосив на непорушності позиції Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо консолідації демократичних сил. «Саме його воля до створення на цій платформі міцної, представницької, відповідальної партії і визначає швидкість руху в цьому напрямку партій-учасниць «НУ-НС». Нині очевидно, принаймні, одне: гальмувати ще на стартовій лінії не можна», - зауважив керівник Секретаріату. Разом із тим В.БАЛОГА застеріг політичних лідерів від поспіху, який може обернутися проти об’єднавчої ідеї та зашкодити її втіленню. «Ретельність плюс інтенсивність – такою може бути формула трансформації блоку в єдину партію», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора на прес-конференції в Києві лідери «НУ-НС» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО і Борис ТАРАСЮК заявили про готовлність всіх дев’яти політичних партій блоку «Наша Україна – Народна самооборона» до створення об’єднаної націонал-демократичної партії. «Думка всіх дев’яти політичних партій є одностайною – ми є прихильниками створення нової націонал-демократичної партії», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, для цього створена спеціальна робоча група, яка складається з трьох частин – представників «Нашої України», представників «Народної самооборони» та представників «Української правиці».